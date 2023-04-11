قائد الجيش الايراني: بوادر انهيار وزوال الكيان الصهيوني تلوح في الافق

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي في مراسم ازاحة الستار وضم اسلحة ومعدات جديدة ومتطورة ومحدثة لوحدات القوات البرية للجيش الايراني ، صباح اليوم الثلاثاء ، ان ايران اليوم تتجه نحو مزيد من الاقتدار والصلابة والتحسن في العلاقات الخارجية مع الدول الجارة وتمتين العلاقات الاستراتيجية مع قوتين عظميين في العالم، وارساء توازن قوى في غرب آسيا والعالم ورفعة وشموخ المدافعين عن الثورة في المعركة المعرفية الشرسة والمعقدة والحرب النفسية، بفضل الارشادات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ويقظة الشعب الايراني العظيم امام الخطط المشؤومة للاعداء، وفي المقابل نشاهد الان تخبط واضطراب نظام الهيمنة، فيما بوادر انهيار وزوال الكيان الصهيوني باتت تلوح في الافق بشكل أكبر.

يتبع ...