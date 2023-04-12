وكالة: القوات الامريكية سرقت الاف القطع الاثرية من العراق خلال الغزو

العالم - العراق

وذكر التقرير ، ان " الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة لاستعادة تلك الآثار الثقافية المفقودة ، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل بالاضافة الى عدم وجود اية احصائيات دقيقة بشأن عدد القطع الاثرية المسروقة من البلاد".

وقال أستاذ وخبير الآثار في جامعة بغداد حيدر فرحان "لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الآثار المسروقة"، فيما اضاف التقرير ان " عددا كبيرا من العراقيين يلقون باللوم على الولايات المتحدة في خسارة الكثير من تاريخ بلادهم".

واوضح التقرير ان " أنه خلال الغزو ، أفادت الأنباء أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن إحباطهم من تردد الجنرالات العسكريين الواضح في حماية المواقع الأثرية ، بما في ذلك المتحف الوطني العراقي".

وقال باحث الاثار يدعى عامر عبد الرزاق إن "الدبابات الأمريكية حاصرت المتحف العراقي إبان الاحتلال والفوضى لكنها لم تحرك ساكنا في وجه عصابات المافيا والآثار واللصوص الذين هاجموا المتحف وسرقوا منه نحو 14 ألف قطعة ثمينة".

وبين عبد الرزاق ان " التقصير كان متعمدا وعلى الرغم من التزام الجيش الأمريكي فيما بعد بحماية الآثار العراقية بسبب ضغوط المؤسسات الأثرية العراقية ، فقد اتخذ في البداية المواقع الأثرية قواعد ومعسكرات مما ساهم في تخريبها".

واشار التقرير الى انه " وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة قد أعادت بالفعل آلاف القطع الأثرية إلى العراق الا ان ذلك غير كاف ، فبحسب عبد الرزاق فان ماتم اعادته ليس سوى جزء صغير ولا تزال هناك قطع تباع في مزادات في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى".