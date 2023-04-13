اغلاق الطريق الرابط بين بغداد و كركوك بسبب السيول الجارفة

العالم-العراق

وتعرضت المحافظات العراقية كافة وإقليم كردستان، منذ مساء الثلاثاء الماضي، إلى موجة من الأمطار الغزيرة، نتج عنها حتى الآن غرق معظم الشوارع ومناطق عدة، فضلا عن حدوث سيول جارفة في ديالى وكركوك.



بالمقابل، اعلنت مديرية صحة محافظة بابل، مصرع 4 أشخاص صعقاً بأعمدة الكهرباء في المحافظة جراء سقوط الأمطار.



وبحسب بيان صادر عن المديرية ان "حالة الوفاة الأولى حصلت قرب مركز الحساسية والثانية امرأة في بستان الحلو"، مشيرة الى ان "الوفاة الثالثة سقوط من (نخلة) إثر صقعة كهربائية، أما الحالة الرابعة فهي زوجة أحد ضباط شرطة بابل".



كما لقي مدير صيانة دائرة كهرباء الصقلاوية في محافظة الأنبار، رباح الراوي، مصرعه إثر تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء أدائه واجبه.



ولقي شاب مصرعه، مساء يوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية شمالي دهوك، حيث تتعرض البلاد لعاصفة مطرية شديدة، كما لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الأمطار ضمن منطقة الحي في واسط.



الى ذلك، أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأغلاق الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كركوك بسبب السيول الجارفة وارتفاع مناسيب المياه في المناطق المحاذية للطريق.



وقالت المصادر ذاتها ان "الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي ديالى وواسط خرج عن الخدمة بسبب السيول الجارفة أيضا".



وتشهد محافظة ديالى منذ يوم أمس، سيول جارفة بفعل غزارة الامطار، في وقت حذرت الأرصاد الجوية من شدة هطول الامطار في جميع المحافظات وما يصاحبها من فيضانات.



يشار الى ان الحكومة العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية.



فيما أكدت محافظتا ديالى وصلاح الدين، أن الأمطار والسيول خلال الساعات الـ 48 الماضية، حققت أهدافاً كبيرةً في تعزيز المخزون المائي، ونجاح الخطة الزراعية الشتوية.