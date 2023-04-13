الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

السودان.. الحرية والتغيير تحاول رأب الصدع بين القوات المسلحة والدعم السريع

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

جددت القوات المسلحة السودانية تاكيدها عدم موافقتها علي تحركات قوات الدعم السريع داخل المدن واعتبرته مخالفا لقانون القوات المسلحة، في الاثناء اجتمعت قوي الحرية والتغيير وقررت الاجتماع مع "عبد الفتاح البرهان" و"محمد حمدان دقلو" للوصول الى حل فيما يتعلق بالاتفاق الاطاري.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. خطوة قامت بها قوات الدعم السريع بحشد قواتها وتحريكها نحو مدينة مروي للتمركز قرب مطارها بالولاية الشمالية وقالت ان هذا الامر تم بالتنسيق مع القوات المسلحة في اطار انفتاحها وتمركزها في كل ولايات السودان وهو ما نفته القوات المسلحة السودانية.

قوات الدعم السريع ومنذ ان قويت شوكتها وهي تتمدد في مدن السودان المختلفة علي مرأي ومسمع من القوات المسلحة السودانية التي كانت بدورها تحشد في قواتها وآلياتها العسكرية داخل العاصمة الخرطوم علي غرار الدعم السريع ما أدي لتوتر واضح بين هذه القوات العسكرية وهذا ما اعتبر مهددا كبيرا لامن البلاد.

هذه التوترات العسكرية قلبت موازين الاتفاق الاطاري رأسًا علي عقب ما أستدعي قوي الحرية والتغيير لاجتماع عاجل بدار حزب الامة القومي وقررت الاجتماع بالقيادات العسكرية لرأب الصدع وهي تعلم من يقف وراء إفشال الاتفاق الاطاري.

اما قوي الحرية والتغيير فتؤكد ان حزب المؤتمر الوطني المحلول وراء كل هذه التطورات لكنها لا تستطيع تحريك ساكن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. آخر التطورات في شمال السودان

قوات الدعم السريع توضح اسباب تواجدها في مروي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمناسبة يوم القدس العالمي.. شاهد.. استعراض بحري ايراني مهيب دعما للشعب الفلسطيني

شاهد بالفيديو... السودان.. الحرية والتغيير تحاول رأب الصدع بين القوات المسلحة والدعم السريع

واقع كيان الاحتلال المأزوم وتفاقم الانقسامات

العراق يعلق على البيان السوري السعودي المشترك

وزير الخارجية : على المنظمات الدولية ان تدعم الجهود لحل المشاكل في افغانستان

مظاهرات عارمة في باريس ضد نظام التقاعد