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تحت شعار "الضفة درع القدس" .. العالم يحتفي بيوم القدس +فيديو

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

تحت شعار  "الضفة درع القدس" وبمظاهرات ضخمة احيا المسلمون في عدد من بلدان العالم يوم القدس العالمي تلبية لنداء الإمام الخميني رضوان الله عليه وتأكيدا على أحقية القضية الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق اقيمت فعالية الصفة درع القدس بمشاركة شعبية واسعة وبحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

وفي لبنان احيا اهالي مدينة صيدا يوم القدس العالمي باحتفال حاشد نظمه حزب الله بمشاركة شعبية وبحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وشخصيات سياسية ودينية.

كما خرج البحرينيون في مسيرات حاشدة بمختلف أرجاء البلاد فجر آخر جمعة من شهر رمضان مؤكدين دعمهم لقضية فلسطين ولشعبها بمواجهة جرائم الاحتلال وسط شعارات من وحي المناسبة وأخرى منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

اما في باكستان وفيما أعلنت السلطات والشخصيات السياسية والدينية الباكستانية تضامنها مع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس العالمي خرجت حشود غفيرة احياء للمناسبة في العاصمة اسلام اباد ومدن اخرى.

كما نظم المسلمون في تانزانيا مسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي فيما احيا مسلمو كشمير المناسبة بمسيرات مماثلة وسط هتافات الحرية لفلسطين وللاقصى.

وفي العاصمة الماليزية كوالامبور رفع المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناصرة للقدس والاقصى ودعوا الى مقاطعة البضائع الاميركية والاسرائيلية.

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