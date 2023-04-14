الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

العالم- السودان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" ذكر مطار الخرطوم الدولي، في بيان، أن "سودانير" قامت بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة جدة، صباح اليوم الجمعة.



وأضاف البيان أن الشركة السودانية ستسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى مدينة جدة.

وكانت الخطوط الجوية السودانية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن ترتيبات لاستئناف رحلاتها لمطارات السعودية وبقية دول "الخليج الفارسي" كافة.

وقال مدير الشركة كابتن إبراهيم أبو سن لوسائل إعلام محلية، إن السلطات السعودية قبلت جدولة ديون الشركة، مما يمهد الطريق لتشغيل رحلات إلى مطاري جدة والرياض.

وكانت الخطوط السودانية لا تستطيع تسيير رحلات إلى السعودية أو عبرها لدول "الخليج الفارسي" بسبب مديونتها لصالح الطيران المدني السعودي في فترات سابقة.