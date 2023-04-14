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بعد توقف دام 6 سنوات...

الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

الخطوط السودانية تستأنف رحلاتها إلى السعودية
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن السودان، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية السودانية (سودانير) استأنفت رحلاتها إلى السعودية، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات.

العالم- السودان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" ذكر مطار الخرطوم الدولي، في بيان، أن "سودانير" قامت بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة جدة، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الشركة السودانية ستسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى مدينة جدة.

وكانت الخطوط الجوية السودانية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن ترتيبات لاستئناف رحلاتها لمطارات السعودية وبقية دول "الخليج الفارسي" كافة.

وقال مدير الشركة كابتن إبراهيم أبو سن لوسائل إعلام محلية، إن السلطات السعودية قبلت جدولة ديون الشركة، مما يمهد الطريق لتشغيل رحلات إلى مطاري جدة والرياض.

وكانت الخطوط السودانية لا تستطيع تسيير رحلات إلى السعودية أو عبرها لدول "الخليج الفارسي" بسبب مديونتها لصالح الطيران المدني السعودي في فترات سابقة.

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