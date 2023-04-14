اليمن.. حجة تحيي بمسيرة جماهيرية يوم القدس العالمي

العالم- اليمن

وردد المحتشدون الذين رفعوا أعلام فلسطين الشعارات المناهضة للكيان الصهيوني، مؤكدين دعم القضية الفلسطينية العادلة حتى التحرير من دنس العدو الصهيوني.

وأكدوا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية ولا يمكن للشعب اليمني التخلي عن نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، داعين شعوب الأمة إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالإمكانات اللازمة للتصدي للعدو الصهيوني.

كما أكدوا في المسيرات، أهمية توحيد الصف لردع الكيان الصهيوني والتنديد بمؤامرات الأنظمة المتواطئة مع أعداء الإسلام على حساب قضايا الأمة.

وأكد أبناء حجة باليمن أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة صلف وغطرسة الكيان الصهيوني، معتبرين مناصرة القضية المركزية موقف ثابت ومبدئي للشعب اليمني لا يقبل التراجع وأن إحياء يوم القدس فرصة للتوعية والتعبئة من أجل تحرير الأراضي المحتلة.

واعتبروا المرحلة الراهنة، مرحلة إعداد ونفير وإحياء الروحية الجهادية وتوجيه بوصلة العداء للصهاينة، منوهين بأهمية يوم القدس العالمي لاستنهاض الشعوب لمواجهة الكيان الصهيوني وإبقاء القضية الفلسطينية حية في قلوب المسلمين.

ودعا بيان صادر عن المسيرات أحرار الأمة إلى مناصرة الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات للمقدسات الإسلامية.

وأكد أن إحياء يوم القدس العالمي، يجعل من قضية فلسطين قضية حاضرة في مشاعر ونفوس أبناء الأمة وفي حالة يقظة دائمة في مواجهة العدو الصهيوني.

واعتبر يوم القدس العالمي، يوماً إسلامياً لاستنهاض عزيمة الشعوب العربية والإسلامية والتوعية بمؤامرات العدو وكيفية مواجهتها حتى تحقيق النصر المبين.