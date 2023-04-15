مسؤول يؤكد امكانية زيادة صادرات البلاد من النحاس الى 10 مليارات دولار

العالم - ايران

واعتبر شكوري ، في مقابلة مع مراسل وكالة "ارنا" ، إن معدن النحاس له مستقبل واعد للغاية وقال: إن توجه العالم لاستخدام الابتكارات الجديدة سيزيد من استخدام معدن النحاس إلى أربعة أضعاف الكمية الحالية بحلول عام 2050.

واضاف: اليوم ، يتجه العالم نحو القيام باستثمارات أساسية في مجال التنقيب والمعالجة وحتى صناعات النحاس التحويلية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.

ويرى هذا المسؤول أن النحاس يمكن أن يحقق عوائد للبلاد بمقدار 10 مليارات دولار للبلاد ويمكننا حتى إنتاج أكثر من مليون طن من الكاثودات سنويًا.

وقال: في هذا الصدد ، نشهد جهدا كبيرا من الشركة الوطنية للنحاس ، وإلى جانب ذلك بدأ القطاع الخاص أيضا نشاطا جيدا ، بحيث تتزايد حصة القطاع الخاص في إنتاج الكاثود كل يوم.

وتابع شكوري: إذا تم تشكيل مجلس تخطيط فيما يتعلق بالنحاس وسلسلته (وإن كان بطريقة استشارية) وقدمت الحكومة الدعم الكافي لهذه الصناعة في سياساتها ، فسنشهد أحداثًا جيدة في هذا المجال في المستقبل القريب.

وأكد رئيس جمعية النحاس الإيرانية: أي سياسة موضوعة ستؤثر على هذا المجال ويجب أن نسير في اتجاه الدعم الشامل لبرامج تطوير النحاس في البلاد.

وأعرب رئيس جمعية النحاس الإيرانية عن أمله في أن تتطور العلاقات التي أقيمت مع دول مثل الصين والمملكة العربية السعودية إلى دول أخرى أيضًا ، وفي هذه الحالة يمكننا الوصول إلى التقنيات الصناعية الحديثة، وبدلاً من إنتاج وتصدير كاثود النحاس ، سيتم تحويله إلى مادة بقيمة مضافة اعلى أو اتخاذ خطوات نحو إنتاج المنتجات المعدنية الخضراء.

وقال: إن رئيس الجمهورية ينصح ويؤكد على تنفيذ الإجراءات من قبل الحكومة والمؤسسات بالتشاور مع القطاع الخاص ، وعلى المسؤولين الاهتمام الجاد بهذا الأمر وتنفيذ القانون.