شاهد: العراق.. دعم شعبي ورسمي للقضية الفلسطينية

العالم - مراسلون

تحت عنوان المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين؛ احيا العراق يوم القدس العالمي.

الاف العراقيين شاركوا في وقفة القدس ببغداد تصدرتهم قيادات المقاومة العراقية التي تعتبر نفسها جزءاً لايتجزأ من جغرافيا ومحور المقاومة ضد كيان الاحتلال.

وقال الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي في كلمة له:"ستبقی مواقفنا معلنة وثابتة في العراق بلد الانبياء والاولياء أمام عملاء الموساد والصهيونية والمروجين والداعين للتطبيع بأي شكل من الاشكال. ان اي أحد من هؤلاء الخونة لن يكون بمأمن من هذا العمل الاجرامي".

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة الذي يزور بغداد بدعوة رسمية اعتبر وحدة قوی المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني ركيزة مهمة في زوال الاحتلال.

وقال النخالة:"يا شعب العراق العظيم لقد أتينا الی العراق ونحن ندرك ماذا تعني العراق وماذا يعني حضورها الفاعل في مواجهة المشروع الصهيوني المجرم".

وفي خطوة تعبر عن الموقف الرسمي العراقي بدعم خيار المقاومة الفلسطينية، استقبل رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني زياد النخالة واكدا دعم العراق لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وقال النائب في البرلمان العراقي معين الكاظمي في تصريح لقناة العالم:"اليوم يخرج الشعب العراقي في بغداد وكافة المحافظات الاخری ليعلن نصرته للحق ولفلسطين ويوم التحرير ويوم الخلاص قريب ان شاء الله".

المحافظات العراقية ايضاً احيت يوم القدس العالمي من خلال مسيرات وتجمعات بينما نظم أهالي البصرة استعراضاً بحرياً دعماً للشعب الفلسطيني.

يقف العراق موحداً شعبياً ورسمياً في دعم القضية الفلسطينية رافضاً لكل أشكال التطبيع ما يعبر عن تنامي دور العراق في قضايا الامة الاسلامية وعلی رأسها القضية الفلسطينية.