ايران تصدر اكثر من 660 مليون دولار من الاعشاب الطبية

العالم - ايران

وذكرت دائرة الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي برئاسة الجمهورية، انه تنمو في ايران أكثر من 8 آلاف نوع مختلف من النباتات، منها حوالي 450 نوعًا من الاعشاب الطبية التي يمكن أن يكون لتصديرها قيمة مضافة عالية للبلاد.

واضاف التقرير، ان إيران دولة قادرة على زراعة وإنتاج الاعشاب الطبية، فالظروف المناخية المواتية والتقدم الكبير للإيرانيين في إنتاج هذه المنتجات هي أفضل الظروف لإنتاج الاعشاب الطبية وضخ الأرباح الناتجة في اقتصاد البلاد، ووفقًا للإحصاءات المتوفرة يتم حاليًا إنتاج حوالي 90 ٪ من الاعشاب الطبية داخل البلاد.

تشير التقارير الرسمية إلى أن قيمة صادرات الاعشاب الطبية والمنتجات العشبية والتقليدية في عام 2013 بلغت نحو 350 مليون دولار ، وقد وصل هذا الرقم إلى أكثر من 660 مليون دولار في السنوات الأخيرة، كما يقدر إجمالي قيمة الصادرات بدون الزعفران بنحو 370 مليون دولار، بمعنى آخر يشكل تصدير الزعفران حوالي 56٪ من صادرات ايران للاعشاب الطبية.