السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تصدر اكثر من 660 مليون دولار من الاعشاب الطبية

ايران تصدر اكثر من 660 مليون دولار من الاعشاب الطبية
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

حسب الإحصائيات وصل حجم صادرات إيران من الاعشاب الطبية إلى أكثر من 660 مليون دولار في السنوات الأخيرة. ويمثل الزعفران حوالي نصف هذه الكمية من الصادرات.

العالم - ايران

وذكرت دائرة الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي برئاسة الجمهورية، انه تنمو في ايران أكثر من 8 آلاف نوع مختلف من النباتات، منها حوالي 450 نوعًا من الاعشاب الطبية التي يمكن أن يكون لتصديرها قيمة مضافة عالية للبلاد.

واضاف التقرير، ان إيران دولة قادرة على زراعة وإنتاج الاعشاب الطبية، فالظروف المناخية المواتية والتقدم الكبير للإيرانيين في إنتاج هذه المنتجات هي أفضل الظروف لإنتاج الاعشاب الطبية وضخ الأرباح الناتجة في اقتصاد البلاد، ووفقًا للإحصاءات المتوفرة يتم حاليًا إنتاج حوالي 90 ٪ من الاعشاب الطبية داخل البلاد.

تشير التقارير الرسمية إلى أن قيمة صادرات الاعشاب الطبية والمنتجات العشبية والتقليدية في عام 2013 بلغت نحو 350 مليون دولار ، وقد وصل هذا الرقم إلى أكثر من 660 مليون دولار في السنوات الأخيرة، كما يقدر إجمالي قيمة الصادرات بدون الزعفران بنحو 370 مليون دولار، بمعنى آخر يشكل تصدير الزعفران حوالي 56٪ من صادرات ايران للاعشاب الطبية.

روابط ذات صلة

وزير الصحة الايراني: 99٪ من الأدوية التي نحتاجها محلية الصنع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى.. صنعاء تستقبل 350 أسيرا محررا معظمهم من السجون السعودية

العراق.. الاطاحة بإرهابيين اثنين خطيرين في الانبار ونينوى

ايران تصدر اكثر من 660 مليون دولار من الاعشاب الطبية

المقداد: تربطنا بالجزائر علاقات قوية ويجب أن نعمل معاً لمجابهة التحديات

صادرات الغاز الإيراني تنمو 10 بالمئة في 2022

الصحة الإيرانية: تسجيل 324 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا