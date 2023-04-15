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حميدتي: قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من المواقع العسكرية في السودان

حميدتي: قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من المواقع العسكرية في السودان
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته باتت تسيطر على 90% من المواقع العسكرية في السودان، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح اليوم بينها وبين قوات الجيش السوداني في مناطق متفرقة.

العالم - السودان

وقال حميدتي، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية": "استلمنا كل شيء، وأكثر من 90% من المعسكرات والفرق والقواعد تحت سيطرتنا".

وحول وقوع عدد من العسكريين المصريين كانوا موجودين في السودان في إطار تعاون روتيني مع الجيش السوداني، أسرى في أيدي قوات الدعم السريع، أضاف حميدتي: "أقول للمصريين أولادكم في الحفظ والصون ونحن جاهزون لإعادتهم في أسرع فرصة. هم لم يقاومونا وموجودون الآن في معسكرنا وفي أقرب وقت نعيدهم إلى مصر".

وتابع: "نحن مجبرون على القتال ولم نبادر به ولا يمكن أن نستسلم... لن نتوقف إلا باستسلام [رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح] البرهان و[عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين] الكباشي... [نحن] ملتزمون بالاتفاق السياسي [الإطاري] وما تغيرنا".

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