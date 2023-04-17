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في يوم الأسير الفلسطيني.. حماس تحذر الإحتلال من تصعيد انتهاكاتها ضد الأسرى

في يوم الأسير الفلسطيني.. حماس تحذر الإحتلال من تصعيد انتهاكاتها ضد الأسرى
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس اليوم الاثنين، وفي يوم الأسير الفلسطيني إنَّ قضية تحرير الأسرى من سجون العدو هي قضية وطنية بامتياز، وكانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدّخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم حذرت حماس حكومة الاحتلال الفاشية من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا الأبطال في سجونها، ونحمّلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً الأسرى المرضى والأطفال والنساء، فتلك جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في كسر إرادتهم وصمودهم.

ودعت حماس جماهير شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية إلى توحيد الجهود وحشد كل الطاقات لنصرة الأسرى بكل الوسائل، كما ندعو إلى تعزيز التكافل والاهتمام بعوائل الأسرى وأبنائهم وفاءً يليق بمكانتهم وتضحياتهم.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أسرانا الأبطال، وفضح جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

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في يوم الأسير الفلسطيني.. حماس تحذر الإحتلال من تصعيد انتهاكاتها ضد الأسرى