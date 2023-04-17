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الموفد الاممي للسودان يعرب عن خيبة امل شديدة لانتهاك هدنة الاحد

الموفد الاممي للسودان يعرب عن خيبة امل شديدة لانتهاك هدنة الاحد
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس اليوم الاثنين عن "خيبة أمله الشديدة" من انتهاكات القوات المتحاربة من الطرفين "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع"، للهدنة الانسانية التي وافق عليها الطرفان امس الأحد.

العالم - السودان

وحسب "فرانس بريس"، قال موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس في بيان إن "وقف الأعمال العدائية لأغراض انسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا أمس (الأحد). كما أن الاشتباكات اشتدت صباح اليوم (الاثنين)".

يأتي تصيح بيتريس في وقت قتل فيه نحو مئة مدني في السودان حيث يتواصل سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم صباح اليوم الاثنين في اليوم الثالث من القتال الدائر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع المسلحة بزعامة محمد حمدان دقلو.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" اللذين أطاحا معا المدنيين عن السلطة خلال انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قبل أن يستحيل هذا التصعيد في الخلافات السياسية، مواجهات السبت.

وتواصلت منذ ذلك الحين المعارك بالأسلحة الثقيلة فيما تدخل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع.

وينتشر عناصر قوات الدعم السريع التي تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور الذين تحولوا إلى قوة رديفة للجيش، باللباس العسكري ومدججين بالأسلحة في الشوارع ويقاتلون للسيطرة على منشآت عسكرية ومقار حكومية في البلاد.

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