بن فرحان يسلم الرئيس السوري دعوة لزيارة السعودية بعد عيد الفطر

العالم - السعودية

ونقلت المصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

قالت المصادر، إن "وزير الخارجية السعودي سيسلم الرئيس الأسد دعوة لزيارة المملكة ويُتوقع أن تكون بعد عيد الفطر".

ووصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة لأول مرة منذ عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.