تشكل شرق أوسط جديد بعيد عن المفهوم الأميركي + فيديو

العالم – سوريا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وفيما أشار إلى أن من الطبيعي أن تكون العلاقة بين السعودية و سوريا أساً للعلاقات العربية، لفت إلى أنه وفي الفترة السابقة كانت هناك خطة أميركية، وكان هناك مشروع برنارد لويس ومشروع الفوضى الخلاقة، مبينا: لكن صمود سوريا مع أصدقائها وقوى المقاومة أثبت أنها دولة محورية مركزية لا بد من العودة لها، فمن الطبيعي أن تكون العلاقة السعودية السورية بهذا المستوى وأكثر وأكثر.

وأضاف: لا ننسى العلاقة الإيرانية السعودية التي كانت في رعاية صينية وحيكت بحكمة وروية، كل هذا سيؤثر على المحيط العربي كاملا، سنرى مصالحة مع الأردن ومع لبنان ومع المغرب العربي، فلم تعد توجد مبررات للمشروع الأميركي والمشروع الصهيوني، الذي كان بالفترة الماضية تحت مصطلح شيطنة إيران والمقاومة وحزب الله وإيجاد عدو وهمي ليس له أساس.

وشدد على أن من الضروري أن تكون سوريا والتي تعد المحور العربي المتكامل مع السعودية أن تكون ضمن المحور، حيث أن الانفتاح العربي الذي يأتي قبل عودة الجامعة العربية إنما يمهد في هذا الأمر.

وأشار إلى أن: سوريا وفي هذه المرحلة وبموقفها الصحيح لم تكن معتدية، بل هي التي أعتدي عليها من أنظمة ومن مخطط أميركي صهيوني، فرض على تلك الدول بأن تقوم بما قامت به في سوريا، هذا مخطط مفروض، إملاءات على هذه الأنظمة العربية.

وقال إن ما طرحه الرئيس بشار الأسد يؤكد ضرورة أن تكون بداية نهضة إعادة إعمار سوريا من قبل المحيط العربي، مبينا: لأن هناك تكامل عربي، ولا نستطيع أن نلغي هذا التكامل العربي والتاريخ والواقع، فالعلاقة مع السعودية تعمل على رفع الحرج عن بعض الأنظمة العربية.

وأضاف: ثانيا تساهم بشكل مباشر في الضغط على تركيا المعتدية المحتلة للأراضي السورية، التي كانت مدخل الإرهاب، والتي لا زالت تعاند القانون الدولي والميثاق الإنساني والأمم المتحدة في احتلالها ودعم المجموعات الإرهابية.

وخلص إلى القول: يجري الآن تشكل شرق أوسط جديد، بعيد عن المفهوم الأميركي، والذي أرادته إسرائيل.. شرق أوسط عربي مع المجال الإقليمي الإيراني التكاملي كإقليم.

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