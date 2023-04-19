الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عاماً بزعم تنفيذ عملية دهس

الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عاماً بزعم تنفيذ عملية دهس
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، على الأسير المقدسي سند طرمان، بالسجن 30 عامًا، بزعم تنفيذه عملية دهس بالمدينة، في شباط/فبراير 2020، أدت لإصابة 12 جنديًا صهيونياً.

العالم - فلسطين

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن محكمة الاحتلال فرضت على الأسير السجن سنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضًا لكل واحد من الجنود الـ12.

بدوره، قال محمد طرمان، شقيق سند، لدى تمديد اعتقال شقيقه في محكمة “الصلح” بالقدس، إن “الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز للشرطة وسلم نفسه”.

وشدد أنه “لم تكن لدى شقيقه أية نية، هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة، وهرب خوفًا من قتله، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز الشرطة وسلم نفسه”.

روابط ذات صلة

بالفيديو من هو الفتي الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار بالشيخ جراح؟

كتائب القسّام تكشف تفاصيل جديدة حول عملية "أبو مطيبق"

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا بحي 'الشيخ جراح' اثر عملية اطلاق النار البطولية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عاماً بزعم تنفيذ عملية دهس

منظمات دولية تدعو لوقف العنف وحماية المدنيين في السودان + فيديو

بكين: لم نتعهد بعدم استخدام القوة.. ونتحفظ بحقنا في حماية أراضينا

فيديوغرافيك.. استمرار الاشتباكات في السودان

دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه

تشكل شرق أوسط جديد بعيد عن المفهوم الأميركي + فيديو