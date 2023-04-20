الصحة العالمية: ارتفاع الضحايا بالسودان الى 330 قتيلا ونحو 3200 جريح

العالم - السودان

وحثّت منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان، اليوم الخميس، على وقف القتال، للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة، وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن 15 مستشفى خرجوا من الخدمة في العاصمة الخرطوم، إثر الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد المنظري أن الصحة العالمية ستجلب المزيد من التجهيزات الطبية إلى السودان بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، داعية كل الأطراف إلى استراحة إنسانية لمن يحتاج إليها للحصول على رعاية طبية.