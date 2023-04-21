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مقدسيون: الاحتفال بعيد الفطر حزءاً من التحدي والصمود امام العدو

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة.. الا ان المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الفطر السعيد.

وأدى آلاف المصلين صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال، وتأكيدا على عروبة المدينة واسلاميته، ورغم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال إلا أن المقدسيين يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.

فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد وإضفاء أجواء من البهجة عليه جزءا من التحدي والصمود والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر واغلق واعتقل.

أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ مزدانة بقدسية المكان رغم الألم الذي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خاصرتها وتخلي ذوي القربى من العرب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وازقتها.

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