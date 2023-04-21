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الاحتلال الاميركي يسير دورية عسكرية في ريف مدينة رميلان شمال شرق الحسكة

الاحتلال الاميركي يسير دورية عسكرية في ريف مدينة رميلان شمال شرق الحسكة
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من سوريا بأن قوات التحالف الامريكي تسير دورية عسكرية في ريف مدينة رميلان شمال شرق الحسكة.

العالم- سوريا

يتبع..

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