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'المندلاوي' يقدم التهنئة للشعب العراقي بعيد الفطر المبارك

'المندلاوي' يقدم التهنئة للشعب العراقي بعيد الفطر المبارك
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

العالم- العراق

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه"مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلين العلي القدير بأن يجعل هذا العيد نقطة تكاتف ووحدة وتآزر لجميع مكونات شعبنا لمجابهة التحديات بكافة أنواعها ، وان يعود على الجميع بالخير والبركات والأمن والسلام على بلادنا والإنسانية جمعاء".

ودعا المندلاوي "جميع القوى السياسية والشعب العراقي لمساندة مساعي تدعيم أسس التجربة الديمقراطية عبر إجراء إصلاحات سريعة ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية لكافة المواطنين، وإيجاد فرص العمل لشبابنا وإشراكهم في بناء مستقبل بلدنا الحبيب".

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