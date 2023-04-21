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السيد الحكيم يبارك الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

السيد الحكيم يبارك الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

بارك رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الأمة العربية والإسلامية والشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك.

العالم- العراق

وقال السيد الحكيم، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه :"نبارك للأمة العربية و الإسلامية لاسيما أبناء شعبنا العراقي الأبي حلول عيد الفطر المبارك، حيث تتجلى في هذا العيد الكريم معاني الإنسانية والعطاء، وتشيع روح التوادد والتسامح، وتسمو مشاعر الرحمة والإخاء في النفوس".

واضاف "نتطلع أن تستثمر أجواء العيد لمزيد من التواصل والوئام الوطني لنقف موحدين في خدمة أبناء شعبنا، كما نعقد الأمل على المضي قدما في تعزيز حوارات وخطوات إنهاء أزمات المنطقة ليعم في ربوعها الأمن والسلام ، وتنعم شعوبها بالاستقرار".

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