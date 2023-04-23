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السوداني يؤكد لرئيس إيران وولي العهد السعودي عمق العلاقات التاريخية

السوداني يؤكد لرئيس إيران وولي العهد السعودي عمق العلاقات التاريخية
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، عمق العلاقات التاريخية مع السعودية وإيران.

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبادل، مساء أمس السبت، التهاني، كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة حلول عيد عيد الفطر المبارك".

وأضاف، أنه "جرى تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته "باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة".

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