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استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة

استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

استنفر الجيش اللبناني اليوم الاحد على طول الحدود مع فلسطين المحتلة و سجل دوريات ونقاط مراقبة شبه متواصلة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء.

العالم- لبنان

وحسب التقارير الواردة من جنوب لبنان الاستنفار جاء بعد ما قامت دورية للجيش الاحتلال الصهيوني بتمشيط الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى بوابة فاطمة قضاء مرجعيون.

وكان عناصر الدورية يتوقفون احيانا بمحاذاة الجدار لمراقبة وتفحص اجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج كما سجل ايضا دوريات "إسرائيلية" مماثلة بمحاذاة السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وحتى تلة الشعيري خراج بلدة الخيام كما افيد ايضا عن دوريات "إسرائيلية" مماثلة عند محور العباسية المجيدية الغجر والوزاني في منطقة مرجعيون دون خرق للخط الازرق.

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استنفار للجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة

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