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وزيرا خارجية إيران و العراق يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزيرا خارجية إيران و العراق يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسین أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

العالم - إيران

وفي هذه المكالمة الهاتفية ضمن تهنئته بعيد الفطر، تبادل أميرعبداللهيان مع فؤاد حسين وجهات النظر حول عدة قضايا، من بينها العلاقات الثنائية، والاتحاد الأوروبي، والتطورات في المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومحاربة الإرهاب.

وفي الاتصال أعرب وزير الخارجية العراقية عن ارتياحه لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، معلناً عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إيران.

وفي نهاية المكالمة أكد الجانبان على توسيع علاقات الثنائية الإستراتيجية والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا.

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وزيرا خارجية إيران و العراق يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

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