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الخارجية العراقية تعلن اجلاء خمسة عراقيين من السودان

الخارجية العراقية تعلن اجلاء خمسة عراقيين من السودان
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، اجلاء خمسة مواطنين عراقيين من السودان.

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تمكنت من اجلاء خمسة مواطنين عراقيين من السودان".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، قد أعلن، أمس الاحد، عن إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

وقال الصحاف في بيان، إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم"، مبيناً، أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".

وأضاف :"نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية"، لافتاً: "إننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

وذكر، أنه "تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك

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الخارجية العراقية تعلن اجلاء خمسة عراقيين من السودان