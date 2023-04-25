شاهد.. السودان واستمرار عدم احترام الهدن

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اسبوع ثان مع هدن لا تحترم وسط اشتباكات متواصلة في مدن الخرطوم الثلاثة باستعمال الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي والمضادات الارضية، اشتباكات ايضا داخل الاحياء وانفلات امني واضح سرقات تتم في وضح النهار للمحال التجارية اضافة لاقتحام عدد من السجون واخراج النزلاء منها.

الحال في السودان أقل ما يوصف بالکارثة، الاسر السودانية مرغمة علی البقاء داخل منازلهم واستهلاك معيناتهم الغذائية التي تتناقص يومياً مع تواصل القصف والاشتباكات العسكرية.

انقطاع للكهرباء والمياه في معظم احياء الخرطوم، اما المستشفيات فهي الاخری تعاني الامرين ، نقص حاد في الكوادر والمعينات الطبية مع إزدياد عدد الاصابات.

وقال مسؤول قسم أمراض الکلی في مستشفی أحمد قاسم، د. عثمان موسی:"نطلب من طرفي النزاع التوقف عن الکلام أو فتح طرق لمرضی غسيل الکلی وسائر مرضی الأمراض المزمنة".

أوضاع انسانية متردية وحرب لا يدري احد متی وكيف ستنتهي.