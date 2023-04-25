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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدد من مدن الضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدد من مدن الضفة
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر محلية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء عن إصابة عدد من الشبان خلال مداهمة الاحتلال للمدن الفلسطينية وشن اعتقالات في صفوف المواطنين.

العالم- فلسطين

وقالت المصادر المحلية: إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وداهمت منزلا، وفتحت النار صوب إحدى المركبات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، حيث اندلعت إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين.

وتتعرض بلدة قراوة بني حسان لعمليات اقتحام مستمرة، كان آخرها فجر اليوم الثلاثاء تخللها مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين ياسين عبد الفتاح بشارات من بلدة طمون جنوب طوباس ، أثناء مروره عبر بوابة البقيعة الحديدية.

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