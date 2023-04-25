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محادثات بين وزير خارجية ايران والمنسق الاممي للشؤون الانسانية

محادثات بين وزير خارجية ايران والمنسق الاممي للشؤون الانسانية
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران اليوم الثلاثاء وكيل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة لحالات الطوارئ مارتين غريفيث.

العالم - ايران

وكان غريفيث قد التقى مع أمير عبداللهيان قبل فترة على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وفي ذلك اللقاء اشار الوزير عبداللهيان إلى استضافة إيران لعدة ملايين من اللاجئين والمهاجرين الافغان وقال: "من الضروري خلق حالة مستقرة بدعم من الأمم المتحدة لتغطية جميع احتياجاتهم ".

من جانبه أعرب غريفيث عن ارتياحه للقاء والمحادثات مع وزير الخارجية، والاتصالات والمناقشات المستمرة مع الأطراف الإيرانية ، وشكر جمهورية إيران الإسلامية على دعمها لمهمته.

واعتبر قضية اللاجئين من أهم القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بشأن الوضع في أفغانستان: نحن بحاجة إلى مساعدة ودعم جميع أصحاب المصلحة الدوليين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية لهذا البلد.

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محادثات بين وزير خارجية ايران والمنسق الاممي للشؤون الانسانية

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