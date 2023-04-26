شاهد.. كذبة أميركا المفضوحة في المنطقة

العالم- انقلاب الصورة

واصبحت القدرة الايرانية على حماية حدود إيران على كل المستويات حديث لا يمكن ان يرقى له الشك او ان يتسرب إليه اي ارتياد فالوقائع تؤكد هذه الجهوزية على كل المستويات، ليس فقط على مستوى الامن التقليدي بل ايضا الأمن الاستراتيجي لايران.

وباتت ايران قادرة على مواجهة الأساطيل المعادية في المنطقة.

الممرات المائية في كل المنطقة المحيطة بايران او بالخليج الفارسي عموما وهذا الأمر تؤكده الوقائع والجهوزية الكامة وان الكلام الايراني أصبح متماهي مع الأفعال والوقائع على ما يقوله المسؤولون الايرانيون باعلى المستويات وهذا ما اكده ايضا قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم الموسوي أن ايران جاهزة للدفاع عن أمنها ضد أي عدوان.

وقال القائد العالم للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي: "لامجال للمقارنة بين التطورات التي حققها الجيش الايراني برا وبحرا وجوا دفاعيا وصاروخيا وفي مجال الطائرات المسيرة فيما كان عليه في السنوات الماضية بامكان الجيش الايراني اليوم صد أي عدوان يهدد أمن البلاد.

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