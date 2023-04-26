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وزير الدفاع يتوجه إلى الهند غدا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع شنغهاي

وزير الدفاع يتوجه إلى الهند غدا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع شنغهاي
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد " محمد رضا آشتياني " إلى الهند يوم غد الخميس للمشاركة في قمة وزراء دفاع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - ايران

ومن المقرر أن يلقي الوزير " آشتياني " في هذا الاجتماع كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء محادثات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع المذكور.

الجدير بالذكر أن منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة اوراسيوية شبه حكومية تم تشكيلها للتعاون الامني الاقتصادي السياسي المتعدد الاطراف، ويتم استخدام امكانياتها للمزيد من تعزيز العرى وبناء جسور الثقة للتنمية وتطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين الدول الاعضاء في هذه المنظمة وتوفير فرص جديدة لايران الاسلامية والدول الاخرى في المجالين الدفاعي والعسكري.

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وزير الدفاع يتوجه إلى الهند غدا للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع شنغهاي

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