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ضغط روسي غيرمسبوق علی 'اسرائيل' لهذا السبب..

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاكاديمي والباحث السياسي د. طلال عتريسي ان تصريحات وزير الخارجية الروسي ضد "اسرائيل"، هي بمثابة ضغط كبير وغير غيرمسبوق علی كيان الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وأشار عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی تصريحات سيرغي لافروف حيث قال:" آن الاوان لكل من يدفن قرارات مجلس الامن السابقة بما يتعلق بفلسطين والجولان السوري ان يفسر ذلك الان امام الجمعية".

وقال عتريسي ان القرارات الدولية تشمل قرار 194 والذي ينص علی عودة اللاجئين وتنفيذه محال بالنسبة لإسرائيل، فتنفيذه ينهي كيان الاحتلال ويعيد ملايين الفلسطينيين الی ارضهم.

وأوضح ان روسيا اليوم تنتهج سياسة تطبيق القانون الدولي وتتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واليوم تری في "اسرائيل" مارقة عن القانون الدولي.

وأكد عتريسي ان الموقف الروسي في الضغط علی "اسرائيل" يأتي في وقت يعيش كيان الاحتلال، صداعاً داخلياً أضيف عليه صداعاً شديداً خارجياً يتعلق بالحرب في اوكرانيا.

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