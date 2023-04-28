شاهد.. هذه رسالة الهجمات السيبرانية على مؤسسات الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال "أبو هربيد" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن هذه الهجمات هي جزء من أهداف المقاومة ووضعتها على خارطة الاستهداف لاستخدامها بالتوقيت المناسب.

وأضاف، أن هناك قواعد اشتباك جديدة بدأت تظهر بشكل جلي في هذه الهجمات السيبرانية، كما أن هناك قواعد اشتباك جديدة في الميدان والعسكر مشيرا إلى أن هذا التراجع الفادح لكيان الاحتلال على كافة المستويات كشف تفوق واحتراف المقاومين.

وأوضح المختص بالشؤون الأمنية، بأن الهجمات السيبرانية على مؤسسات كيان الاحتلال جاءت من قبل مؤسسة لها عقيدة ومخطط وأهداف لتلقن الاحتلال درسا بأن معادلة قاعدة الاشتباكات قد تغيرت.

ولفت "أبو هربيد" إلى أن الاحتلال يعتبر متقدم تكنولوجيا سيما وأنه ووضع كل خدماته والبنية التحتية على شبكة الإنترنت، ولكن رغم هذا التقدم استطاعت الهجمات السيبرانية تكشف هشاشته من الداخل.

وأكد المختص بالشؤون الأمنية أن الهجمات السيبرانية التي طالت كل مؤسسات كيان الاحتلال بما فيها الشاباك والموساد والمؤسسات الحيوية وحساب رئيس حكومته "بنيامين نتنياهو" بهذا التوقيت وضعت مواقع أجهزة الأمن الإسرائيلي في مهب الريح وأثبتت أن هناك حربا أمنية تشن على كيان الاحتلال تسقط تبجح قادته بامتلاكهم شبكات سيبرانية لا تخرق.

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