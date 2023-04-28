وزير الدفاع: الغرب والناتو سارعا من سياساتهما التوسعية لإحياء العالم أحادي القطبية

العالم- ايران

وفي اولى مشاركاته في اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والذي تستضيفه الهند، تحدث العميد محمد رضا آشتياني، عن اهمية هذه المنظمة وتأثيرها على الساحة الدولية، وقال: ان بعض المقاربات العالمية تشير الى حقائق مثيرة للمخاوف، مما يجعل تعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون ومكانتها امرا ضروريا.

وبيّن العميد آشتياني، ان المنافسات الجيواستراتيجية العالمية ذات التوجهات العسكرية والامنية آخذة بالتصعيد، وكذلك الحال مع المنافسات الاقليمية في مختلف مناطق العالم تتأثر بالسياسات الهجومية والمثيرة للتفرقة من قبل بعض القوى الكبرى.

وأردفك ان السياسات التوسعية والسلطوية للغرب والناتو والجهود لإحياء عالم أحادي القطبية قد تسارعت. وأن ممارسات الغرب والناتو في ازمة أوكرانيا تبين هذا الواقع. إذ تستخدم بعض القوى الكبرى ورقتي الحروب بالوكالة والارهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية، الامر الذي يعرض انظمة الحد من التسلح وحظر الانتشار النووي والمعاهدات الدولية لخطر كبير، مشددا على مسؤولية دول منظمة شنغهاي للتعاون تجاه تشكيل وهندسة النظام العالمي الجديد.