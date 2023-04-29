موريتانيا.. اول انتخابات في عهد الشيخ الغزواني

العالم - مراسلون

تتويجاً للحوار السياسي الذي نظم خلال العام الماضي، انطلقت في موريتانيا الحملة الانتخابية التشريعية والجهوية و البلدية، والتي يتنافس فيها خمس وعشرون حزباً هي جميع الاحزاب المرخصة في موريتانيا.

ويراهن كل حزب على شعبيته التي تشكل مصدر قوته وإن كان البعض يتحدث عن استخدام المال من طرف بعض النافذين لسحب البساط من تحت منافسيهم.

أحزاب معارضة عبرت عن عدم ارتياحها لمستوى تعاون جهات معينة منها السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية الهابا، في حين مازالوا يرفضون إصدار حكم أو موقف حول الأجواء العامة لانطلاق الحملة الانتخابية، منددين باستخدام المال السياسي.

و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال التحضير للحوار السياسي الأخير رفض مشاركة الأحزاب السياسية غير المرخصة في الانتخابات.

في أجواء تتسم بالهدوء انطلقت الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في موريتانيا وإن كانت تجاذبات سياسية عرفتها الساحة خلال الأسابيع الأخيرة تنبئ بموسم انتخابي ساخن.