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لدى استقباله الرئيس العراقي ؛

قاليباف : الولايات المتحدة لا تألو جهدا لمواجهة تطور الدول الإسلامية

قاليباف : الولايات المتحدة لا تألو جهدا لمواجهة تطور الدول الإسلامية
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان الولايات المتحدة لا تألو جهدا لمواجهة تطور الدول الإسلامية ، والكيان الصهيوني هو في طليعة منفذي هذه السياسة في المنطقة".

العالم - ايران

جاء تصريح قاليباف هذا لدى استقباله الرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد" ، حيث اجرى الجانبان مباحثات مسهبة مساء اليوم السبت .

وقال قاليباف ، في معرض إعرابه عن ارتياحه لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئيس دولة العراق الصديق والجار : إن سعادتكم من الأشخاص الذين يعتبرون شخصية وطنية ومؤثرة وفوق مستوى الاتجاهات في العراق وكردستان والمنطقة ونأمل خلال فترة ولايتكم ، بتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية على الصعيد الثنائي، لذلك يجب أن نحاول تنفيذ الاتفاقات .

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية العراقية قد تشكلت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ولكن هذا الأمر لم يتشكل في البرلمان العراقي وقال أن الإسراع في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بامكانه ان يسهم في تحسين التواصل بين النواب والعلاقات بين البلدين.

يتبع...

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لدى استقباله الرئيس العراقي ؛ قاليباف : الولايات المتحدة لا تألو جهدا لمواجهة تطور الدول الإسلامية

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