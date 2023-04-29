قاليباف : الولايات المتحدة لا تألو جهدا لمواجهة تطور الدول الإسلامية

العالم - ايران

جاء تصريح قاليباف هذا لدى استقباله الرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد" ، حيث اجرى الجانبان مباحثات مسهبة مساء اليوم السبت .

وقال قاليباف ، في معرض إعرابه عن ارتياحه لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئيس دولة العراق الصديق والجار : إن سعادتكم من الأشخاص الذين يعتبرون شخصية وطنية ومؤثرة وفوق مستوى الاتجاهات في العراق وكردستان والمنطقة ونأمل خلال فترة ولايتكم ، بتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية على الصعيد الثنائي، لذلك يجب أن نحاول تنفيذ الاتفاقات .

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية العراقية قد تشكلت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ولكن هذا الأمر لم يتشكل في البرلمان العراقي وقال أن الإسراع في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بامكانه ان يسهم في تحسين التواصل بين النواب والعلاقات بين البلدين.

يتبع...