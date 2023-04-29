المرجعان مكارم شيرازي ونوري همداني يعزيان باستشهاد اية الله سليماني

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان رسالة العزاء التي بعثها المرجع الديني مكارم شيرازي بالمناسبة، جاء فيها : ان خبر الاستشهاد المؤلم لـ "حجة الاسلام الحاج عباس علي سليماني" (رحمه الله)، بعثت على الاسى والحزن الشديدين.

واكد سماحته على، ان "الفقيد كان عالما ورعا وفاضلا عزيزا، وقد تزود من وجوده لسنوات طويلة المواطنون الكرام في محافظتي سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) ومازندران (شمال) ومدينة كاشان (بمحافظة اصفهان –وسط البلاد).

وتابع : ان التفاني والعمل الدؤوب والحضور الفاعل الذي جسده الشهيد خلال السنوات المتمادية جنوب شرقي البلاد، ادى الى تعزيز الوئام والتآلف بين الطوائف والمذاهب المختلفة وافشال مؤامرات الاعداء.

واكمل اية الله مكارم شيرازي : انني اعزي بهذا المصاب الجلل، الحوزات العلمية والشعب الايراني الشريف ومحبي حجة الاسلام سليماني، لاسيما اسرته الصابرة؛ سائلا العلي القدير ان يمن عليه بعلو الدرجات ويلهم ذويه الصبر الجميل والاجر الجزيل.

وفي رسالة العزاء التي بعثها اية الله نوري همداني بالمناسبة ذاتها، اكد سماحته بان "واقعة استشهاد حجة الاسلام سليماني هي مدعاة للسعادة الابدية بالنسبة للفقيد، لكنها اثكلت مجتمعنا الثوري الذي حُرم من وجود هذا الانسان الخدوم والكفوء".

ولفت المرجع الديني نوري همداني، الى ان معرفته بالشهيد حجة الاسلام سليماني، تعود الى حقبة ما قبل الثورة الاسلامية.

واضاف : انني على علم بالجهود الخالدة التي بذلها حجة الاسلام سليماني (رحمه الله) لخدمة محافظة مازندران وكاشان ولاسيما منطقة زاهدان، حيث استطاع ان يوظف العقل والعلم في سياق تحقيق اهداف النظام الاسلامي.

وفي الختام، قدم المرجع الديني نوري همداني باستشهاد عضو مجلس خبراء القيادة الشهيد اية الله عباس علي سليماني، العزاء الى الشعب الايراني الشريف والحوزات العلمية واهالي مازندران وسيستان وبلوجستان واسرته الكريمة؛ سائلا الباري تعالى ان يحشره مع السادة المعصومين (عليهم السلام).

يذكر ان الجثمان الطاهر للشهيد اية الله سليماني، شيُع بمدينة قم المقدسة وسط حضور جماهيري، وقد ووري الثرى بجوار السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى ابن جعفر (عليهما السلام).