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مسكو.. تعيين نائب جديد لوزير الدفاع الروسي

مسكو.. تعيين نائب جديد لوزير الدفاع الروسي
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين العقيد الجنرال أليكسي كوزمينكوف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ليكون المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.

العالم - روسيا

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد تخرج العقيد كوزمينكوف من مدرسة فولسك العسكرية العليا للوجستيات في عام 1992 وحتى عام 2019 خدم في مناصب مختلفة في هيئات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية، ومن 2014 إلى 2018، ترأس المقر اللوجستي للقوات المسلحة الروسية، ومن 2018 إلى 2019، كان نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية للخدمات اللوجستية.

ومنذ عام 2019، شغل منصب نائب مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا، القائد العام لقوات الحرس الوطني.

في سياق متصل، أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوجانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

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مسكو.. تعيين نائب جديد لوزير الدفاع الروسي

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