لبنان: مزيد من القتامة والتغييب وسط متغيرات المنطقة

العالم_لبنان

وكتبت صحيفة النهار اليوم الثلثاء بدا لافتا في الأيام الأخيرة ان منسوب الرهانات على الانعكاسات الإيجابية المفترضة للاتفاق السعودي الإيراني الذي كان مرتفعا في الفترة السابقة قد بدأ بالانخفاض والتراجع بعدما استشعرت القوى اللبنانية بمعظمها ، ان رياح هذا الاتفاق لم تلفح لبنان بعد في ما يؤشر الى احد احتمالين : اما عدم طرح الملف اللبناني على طاولة المفاوضات والاتصالات الجارية بين الدولتين راهنا والتي يرجح ان تستنفد الخطوات الجارية في اليمن أولا قبل الانتقال الى ملفات إقليمية أخرى في مقدمها او من بينها لبنان .

واما ان الفريقين اجريا مقاربة أولية للملف اللبناني بدءا من الازمة الرئاسية ولم تستكمل بعد خشية الاصطدام بخلاف بينهما لا يريد أي منهما تعريض الاتفاق بينهما لاهتزاز سريع ومبكر بسببه . وهو ما يرجح المراقبون انه كان السبب في التحفظ الشديد الذي ابداه وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان حيال الازمة الرئاسية واكتفائه بالتشديد على تكرار الدعوة الى الاتفاق والتوافق خلال زيارته الأخيرة للبنان .

كما ان طرح ازمة النازحين السوريين امس في اجتماع عمان الخماسي في غياب لبنان البلد المعني اكثر من سواه بهذه الازمة الخطيرة التي تهدده في العمق ترك الكثير من التساؤلات الى متى يستمر هذا الغياب القاتل للبنان عن مطابخ الإقليم التي ترسم المصائر ؟

معادلة الانتظار التي تحكم وحدها المأزق الرئاسي والسياسي عموما في لبنان بدأت ترخي ذيول اخطار كثيفة إضافية على مجمل الوضع الداخلي ، سياسيا وماليا واقتصاديا ، بما بات معلوما معه ان الفترة الفاصلة عن تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشكل مرحلة مفصلية حقيقية ولن يوقف اخطارها المحتمة ماليا واجتماعيا واقتصاديا سوى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد لانه بات يبدو انه شبه مستحيل التوصل الى حل استباقي لنهاية ولاية سلامة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم كل محاولات رئيس الحكومة الاستحصال على دراسات قانونية ودستورية تسوغ هذا التعيين .

وعلى افتراض مرور مبدأ قانونية التعيين فان الصعوبة القصوى ستكمن في الاتفاق على الشخصية التي ستملأ هذا المنصب .

تبعا لذلك ستتسم الأسابيع المقبلة بحماوة استثنائية في مقاربة الازمة من كل وجوهها اذ بدأ عامل الوقت يضغط بشدة على الجميع وسط تصاعد هاجس الانهيارات الكبرى الإضافية التي تتهدد اللبنانيين .

اما في التحركات السياسية الداخلية فقد اعلن امس ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيستقبل في معراب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلثاء . كما ذكر ان بو صعب سيزور بكركي . ومعلوم ان بو صعب باشر الأسبوع الماضي تحركا نحو جميع رؤساء الكتل النيابية سعيا الى كسر الجمود ومحاولة إيجاد تسوية للازمة الرئاسية .

واستقبل بو صعب امس السفيرة الاميركية دوروثي شيا في منزله بالرابية، حيث بحث الطرفان في مجمل الأوضاع العامة. وافيد ان النقاش تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الإستحقاقات الراهنة، وفي مقدّمها الملف الرئاسي، حيث كان تشديد على ضرورة إيجاد مخارج للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.