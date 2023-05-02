فيديو.. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مظاهرات تنديد باغتيال خضر عدنان

العالم- فلسطين

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المظاهرات التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى وذوو الشهداء والأسرى، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور الشهداء والأسرى الأطفال والنساء والمرضى، ولافتات تطالب بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الوحشية، وبالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

ففي مدينة البيرة، اعتدت قوات الاحتلال على مظاهرة انطلقت من وسط مدينة رام الله وصولاً لمدخل البيرة الشمالي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم والعشرات بحالات اختناق.

وفي شمال القدس المحتلة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال بقنابل الغاز السام على مظاهرة خرجت في بلدة الرام، تنديداً بإعدام الأسير خضر عدنان.

وفي طولكرم، أكد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة خلال وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، أن جريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال بحق الأسير خضر عدنان، تتزامن مع الممارسات اليومية لقواته ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقالات واعتداءات ومداهمات للمدن والقرى.

كما طالب مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وجدي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها المجرمين، ووقف معاناة الأسرى وخاصة المرضى المهددين بالاستشهاد في أي لحظة، وعلى رأسهم الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة الذي دخل مرحلة الخطورة الشديدة على حياته، لافتا إلى أن الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بدأ يطبق سياسة إعدام الأسرى بشكل فعلي داخل المعتقلات.

أما على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل فقد دعا المشاركون في وقفة منددة باستشهاد الأسير عدنان إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، ورفع الصوت والمعاناة في المحافل الدولية للانتهاكات التي يعانونها، بما فيها التعذيب النفسي والجسدي وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي ومنع الزيارات وسط ظروف اعتقال مأساوية، بما يتناقض مع القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأشار المشاركون إلى أن جريمة قتل الأسير عدنان وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً إزاء معاناة الأسرى اليومية، من ممارسات الاحتلال الوحشية المخالفة للمبادئ الإنسانية الدولية، مشددين على أهمية وجود تحرك فوري من قبل كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية على مستوى العالم، للضغط على سلطات الاحتلال وإيقاف جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على مظاهرتين في منطقة الزاوية وسط الخليل وبلدة بيت أمر شمالها، منددتان بجريمة الاغتيال التي ارتكبتها بحق الأسير الفلسطيني خضر عدنان، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاههما، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك شدد المشاركون في مظاهرة جابت شوارع مدينة رام الله على أن الشعب الفلسطيني مستمر في البطولة والفداء على خطا كل الشهداء، الذين قضوا على درب الحرية والاستقلال، وأن جريمة قتل الأسير عدنان تزيد التحدي والإصرار لدى الأسرى لمواصلة النضال حتى نيل حريتهم، لافتين إلى أهمية تقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم فوراً، وإيقاف الهجمة الشرسة بحق الأسرى.

بينما طالب المشاركون خلال وقفة منددة على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس المجتمع الدولي بوقف الشجب والاستنكار، والعمل بسياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ خطوات جدية لإيقاف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة سياسة الإهمال الطبي المتعمد ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واسترجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وخلال وقفة بمدينة بيت لحم، أكد محافظ بيت لحم كامل حميد أن جريمة قتل الأسير عدنان تدل على همجية الاحتلال الذي يستهدف الفلسطينيين أينما كانوا، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني شعب حي يستمد قوته من دماء الشهداء الزكية، رغم سياسات الاحتلال من قتل وتهجير واستيطان واستيلاء على الأراضي والمنشآت الفلسطينية.

كما شارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة المحاصر، تنديداً بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان داخل معتقلات الاحتلال، ورفعوا خلالها لافتات تطالب بتحويل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب، مؤكدين أن الاحتلال نفذ جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير عدنان برفض الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في الزنزانة رغم خطورة وضعه الصحي.

واكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية ان اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرة غاضبة احتجاجاً على اغتيال الشهيد القائد خضر عدنان هو عمل مشين ومستهجن ومدان بأشد الكلمات والعبارات، وندعو لمحاسبة من ارتكب الاعتداء وحاول إطفاء نار الغضب الشعبي ضد جريمة الاحتلال النكراء بحق الشيخ المجاهد خضر عدنان.

مسيرة حاشدة تجوب بلدة عرابة جنوب جنين، مسقط رأس الشهيد خضر عدنانمسيرة حاشدة تجوب بلدة عرابة جنوب جنين، مسقط رأس الشهيد خضر عدنان

أجهزة السلطة الفلسطينية تطلق قنابل الغاز على المشاركين في مسيرة بجنين نصرة للشيخ الشهيد خضر عدنانأجهزة السلطة تطلق قنابل الغاز على المشاركين في مسيرة بجنين نصرة للشهيد خضر عدنان

أجهزة السلطة تطلق قنابل الغاز على مسيره في جنين

وقد استشهد فجر اليوم الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يوماً رفضاً لاعتقاله، ونتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال في معتقلاتها.