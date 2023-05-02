الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو لأوسع مشاركة بمؤتمر 'فلسطينيي أوروبا'

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو لأوسع مشاركة بمؤتمر 'فلسطينيي أوروبا'
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا متابعته الهجوم الذي تقوده مجموعات اللوبي الصهيوني الداعمة للاحتلال ضد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي ينعقد بدورته العشرين في مدينة مالمو السويدية، معربا عن صدمته الكبيرة من الهجوم الكبير الذي تشنه مؤسسات وشخصيات السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير ضد المؤتمر.

العالم- فلسطين

وقال المنتدى في بيان: لقد شارك المنتدى وأعضاؤه في معظم دورات انعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا خلال العشرين عاماً المنصرمة. وكان المنتدى وقيادته من المبادرين إلى دعم فكرة المؤتمر والمساهمين في تأسيسه ، حيث انطلق المؤتمر عام ٢٠٠٣ من لندن.

واضاف البيان: قد كان المؤتمر دوماً صوتاً شعبياً فلسطينياً. للدفاع عن القضية والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة، وعنواناً للوحدة الوطنية، حيث شارك في أعماله مفكرون وشخصيات وطنية وسفراء ووزراء فلسطينيين وأعضاء من المجلس التشريعي والوطني الفلسطيني من مختلف التيارات السياسية.

واستنكر المنتدى المواقف المتشنجة فلسطينياً ضد المؤتمر، واعتبرها انقسامية وتصب في خدمة الاحتلال واللوبي الداعم له في القارة الأوروبية، حيث يشهد العمل الفلسطيني تحديات عظيمة في مواجهة الدعم الغربي اللامحدود لدولة الاحتلال، ومواجهة الرواية الاسرائيلية للصراع التي تتبناها أذرع وأدوات دولة الاحتلال واللوبي الداعم لها في عموم القارة الأوروبية.

كما اعتبر المنتدى أن المبادرات الوطنية، التي يمثل مؤتمر فلسطينيي أوروبا أبرزها وأقدمها، تستحق دعماً وغطاءً رسمياً فلسطينياً وليس هجوماً متشنجاً لا يقود إلا إلى تعميق حالة الانقسام التي يستفيد منها الاحتلال.

واعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عن تضامنه ودعمه الكامل لمؤتمر فلسطينيي أوروبا وانعقاد نسخته العشرين في مدينة مالمو السويدية، داعيا الجالية الفلسطينية في بريطانيا والداعمين للحقوق الفلسطينية من عرب ومسلمين ومتضامنين غربيين إلى أوسع مشاركة في هذا المؤتمر الذي ينعقد 2 مايو/أيار الجاري تحت شعار "75 عاماً.. وإنا لعائدون".

روابط ذات صلة

استشهاد الأسير خضر عدنان يفجّر غضبا عارما في قطاع غزة

أ.زاهر جبارين: الشهيد عدنان رحل عنا بعد خوضه ملحمة بطولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا ترفض المبادرة الأميركية للوساطة في ملف قره باغ

إنفجار في أحد مراكز الإسناد التابعة لحرس الثورة شرقي إيران

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو لأوسع مشاركة بمؤتمر 'فلسطينيي أوروبا'

'البرهان وحميدتي' يتفقان على 'هدنة جديدة' لـــمدة 7 أيام

رئيس لجنة الأسرى اليمني يناقش مع المبعوث الأممي سبل التقدم في ملف الأسرى

فيديو.. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على مظاهرات تنديد باغتيال خضر عدنان