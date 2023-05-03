السودان.. الجيش يجدد دعوته لأفراد الدعم السريع بتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو

العالم-السودان

وذكر الجيش السوداني، في بيان ، أن "السفير الهندي، أبلغ أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو".

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اعتداءات قوات الدعم السريع المتمردة المتكررة على البعثات الدبلوماسية في البلاد، حسب تعبيره.



وأوضح البيان أن "أعمال كسر ونهب البنوك من قبل المتمردين مستمرة، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط استاد الهلال في أم درمان، كما قاموا بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة".

وفيما يتعلق بالموقف الميداني، أكد الجيش أنه "مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة".



كما جدد الجيش دعوته لأفراد قوات الدعم السريع بالاستفادة من عفو القائد العام وتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء السودان.