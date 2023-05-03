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مساعد رئيس الجمهورية: اقتراح 4 وزراء جدد قريبا

مساعد رئيس الجمهورية: اقتراح 4 وزراء جدد قريبا
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعرب مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية للشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني عن أمله في اقتراح 4 وزراء جدد للحكومة الايرانية بعد عودة رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي من زيارته الحالية الى سوريا.

العالم - ايران

وقال حسيني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ، انه ليس هناك الزام باقتراح جميع الوزراء للحقائب الوزارية الاربعة الشاغرة ، دفعة واحدة ، لكننا نأمل في تسميتهم باسرع ما يمكن من قبل رئيس الجمهورية فور عودته من سوريا .

واوضح حسيني ان الحقائب الوزارية الشاغرة هي لوزارات التربية والتعليم، والصناعة، والزراعة ، والتجارة، موضحا انه من المتوقع ان يقوم نواب مجلس الشورى الاسلامي بالمصادقة على استحداث وزارة التجارة خلال جلسة التصويت التي تعقد الاسبوع المقبل.

واضاف حسيني " قد استطلعنا آراء النواب وسننقل وجهات نظرهم الى رئيس الجمهورية ونأمل في تسميتهم على وجه السرعة كما أكد على ذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية".

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