الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

ضبطت بحرية الحرس الثوري،اليوم الاربعاء، ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز بالخليج الفارسي.

العالم - ايران

ولم ترد حتى الآن أية معلومات حول أسباب ضبط ناقلة النفط الأجنبية هذه.

يتبع..

روابط ذات صلة

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في خليج عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش السوداني يعلن تعرض السفارة الهندية للنهب

تواصل الاشتباكات في السودان رغم الهدنة

إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في بناء الهياكل البحرية المختلفة

مساعد رئيس الجمهورية: اقتراح 4 وزراء جدد قريبا

استقبال شعبي حافل للرئيس الايراني في دمشق + فيديو

شاهد بالفيديو.. زيارة الرئيس الايراني لسوريا في عالم متعدد الأقطاب