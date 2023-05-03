زيارة الرئيس الايراني لسوريا في عالم متعدد الأقطاب

العالم - خاص بالعالم

وقال اللواء عباسي في حديث لقناة العالم: يزور الرئيس رئيسي دمشق، في وقت بدأت تتوضح فيه معالم انتصار المقاومة وثباتها وفي وقت بدأت تتوضح فيه معالم الانفراج الاقليمي والدولي وتبلور عالم متعدد الاقطاب والدور التي تمارسه ايران في هذا العالم.

وأشار الی انتصار سوريا علی الارهاب الاميركي والوجود الاميركي في المنطقة، مؤكداً ان ايران وسوريا تسعيان الی اخلاء المنطقة من الوجود الاميركي.

وأكد اللواء عباسي ان سوريا وحلفاءها صنعوا الانتصار علی الارهاب وتمنكوا من افشال المشروع الاميركي في المنطقة واظهار اميركا علی حقیقتها، فقد كانت تحاول تمزيق المنطقة وتقزيمها والحاقها كلها بها.

واعتبر ان زيارة الرئيس الايراني لسوريا ومن يرافقه من الوفد الكبير والنوعي، يثبت ان هناك عمل جاد لدعم الاقتصاد السوري والنهوض به من أجل اعمار البلاد.