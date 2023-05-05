الرئيس الإيراني يختتم زيارته الى سوريا ويعود الى طهران

العالم - إيران

وكان في استقبال آية الله إبراهيم رئيسي في المطار صباح اليوم الجمعة عقب زيارته الرسمية الى سوريا والتي استغرقت يومين ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، نائبه الاول محمد مخبر وحجة الإسلام محسن قمي مساعد الشؤون الدولية لمكتب قائد الثورة وجمعا من أعضاء مجلس الوزراء

وكان قد التقى الرئيس الايراني في دمشق بمجموعة من المثقفين وبعض قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلماء بلاد الشام، والاجتماع بالنشطاء الاقتصاديين من إيران وسوريا، ولقاء الرعايا الإيرانيين المقيمين في سوريا، وزيارة مرقد السيدة زينب (ع) والسيدة رقية.