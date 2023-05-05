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اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم

اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" ان اي قوة اليوم غير قادرة على مواجهة ايران المقتدرة والمتطورة، مضيفا ان حدود قدرات ايران السياسية والدفاعية امتدت حتى البحر الاحمر وشرق البحر المتوسط وتوغلت في العالم.

العالم - إيران

واوضح في كلمة له بمراسم احياء ذكرى عمليات " بازي دراز" في سربل ذهاب غرب البلاد ان ايران وسعت من ميدان مواجهتها للمستكبرين ليمتد الى الآف الكيلومترات عن الحدود الايرانية حيث تلاحق المعتدين في كل مكان .

واعتبر سلامي ان الشباب الايراني اصبح اليوم قدوة للشبان المسلمين خاصة في العراق والشام وفلسطين ولبنان واليمن وافغانستان .

واشار الى ان العدو لم يكتف بالحروب بل عمد الى خلق ظاهرة التكفير في العالم الاسلامي لاثارة الفرقة والصراعات الدموية في البلدان الاسلامية.

أشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " الى عدم استقرار النظام السياسي في كيان الاحتلال الصهيوني، واعتبره بأنه العلامة الأولى على زوال هذا الكيان الغاصب وقاتل الأطفال الفلسطينيين.

وأشاد اللواء سلامي بالشعب الايراني لمقاومته المشرفة في مرحلة الدفاع المقدس وخاصة أهالي محافظة كرمانشاه الذين قدموا الكثير من الشهداء الابرار دفاعا عن ايران الاسلامية، موضحا أن هؤلاء الاعزاء أثبتوا من خلال صمودهم وحضورهم التاريخي في سوح الوغى أنهم مصداق واضح لجهاد التبيين الذي أعلنه قائد الثورة الاسلامية.

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اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم

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