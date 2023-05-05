الشيخ دعموش: لا سبيل للحل الا ‏بالحوار والتلاقي بين اللبنانيين

العالم - لبنان

واضاف الشيخ علي دعموش، الاميركي ‏بحصاره يريد تجويع الناس من خلال منع الاستثمار والتحويلات المالية الى لبنان وعدم ‏المساعدة على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وربط الاقتصاد بالخارج ‏وغير ذلك من السياسات التي لم تنتج سوى المزيد من البطالة وانعدام فرص العمل وهجرة ‏الشباب اللبناني الى الخارج".‌‎

‎واعتبر ان "الاعتماد على الذات والتوجه نحو الانتاج الوطني والعمل في الصناعة والزراعة ‏وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية تمكن اللبنانيين من كسر الحصار وتجعله بلا ‏جدوى".

ورأى ان "انجاز الاستحقاق الرئاسي لا يزال متعثرا بسبب تمترس القوى السياسية وراء ‏مواقفها وعدم حصول اي خرق جدي في الأفق يفتح أبواب الحل رغم المحاولات والمساعي ‏التي يقوم بها البعض للوصول الى قواسم مشتركة،‎ ‎لان الحراك السياسي الداخلي لا يؤدي الى ‏النتيجة المطلوبة ما لم يكن هناك ارادة جدية لدى الجميع للتفاهم والتوافق والخروج من ‏المأزق. وبالتالي فإن المخارج الداخلية والخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية مقفلة وكل ‏طرف متمسك بمواقفه ولا يبدو ان أحدا مستعد لتقديم تنازلات تخرج البلد من المأزق".

ولفت ‏الى انه: "اذا بقينا على هذه الحال فان الأزمة ستطول والفراغ سيبقى سيد الموقف".‎وشدد على أن "المخرج الوحيد هو العودة إلى الحوار والتوصل الى تسوية داخلية وعدم ‏انتظار الخارج"، ‎وقال: "لقد دعونا للتلاقي والحوار ولا زلنا ندعو، لذلك لاننا مقتنعون بان لا سبيل للحل الا ‏بالحوار والتلاقي بين اللبنانيين وخلاف ذلك هو مضيعة للوقت"‎ ‎واكد ان "التصلب والتصعيد في المواقف لا ينفع ولا يخدم الحل، ومن يعتقد انه بامكانه ان ‏يفرض خياراته عن طريق ذلك فهو مخطىء، فكل التجارب السابقة تدل على ان هذا المنطق ‏لا يوصل الى نتيجة وان الحل لا يكون إلا بالتوافق بين اللبنانيين".