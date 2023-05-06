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قصف صاروخي على مطار كابل لدى مغادرة وزير خارجية "طالبان"

قصف صاروخي على مطار كابل لدى مغادرة وزير خارجية
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "Hasht-e subh" الأفغانية، بأن مطار كابل تعرض لقصف صاروخي خلال مغادرة أمير خان متكي وزير خارجية طالبان إلى باكستان.

العالم - أفغانستان

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة موظفين بالمطار وعدة ركاب نتيجة القصف، إلا أن الوزير نفسه لم يصب بأذى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجمين المجهولين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ، وتركز القصف خلال ذلك على صالة كبار الشخصيات وصالة الركاب في المطار.

وقالت الصحيفة، إن الحادث وقع يوم الجمعة وبعد ذلك منع جهاز الأمن التابع لـ"طالبان"، التقاط مقاطع فيديو وصور لمنع تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.

من جانبه، أفاد التلفزيون الوطني الأفغاني، بأن متكي سافر رغم ذلك ووصل إلى إسلام آباد ، حيث سيلتقي مع وزيري خارجية باكستان والصين لبحث التعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال الأمن الإقليمي.

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