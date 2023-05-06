السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-05-2023

السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 06-05-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-05-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوات فلسطينية للحشد في الأقصى وإحباط أكبر مخطط اقتحام

 مسؤول اممي يكشف عن استخدام "داعش" لأسلحة كيمياوية في العراق

تحت عنوان "سيف القدس درع الأسرى والمسرى" شاهد.. المقاومة تنظم وقفة في غزة وتتوعد بردود قاسية

اطلاق نار على سيارة السفير التركي في السودان وأنقرة تتخذ هذا القرار..

ملخص انقلاب الصورة شاهد.. بطل فلسطين ينتصر

ملخص غياهب الكيان.. قلق صهيوني بعد استشهاد الأسير خضر عدنان في سجونه