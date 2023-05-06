السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية "إف-16" في كوريا الجنوبية

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة من طراز "إف –16" تحطمت خلال تحليق تدريبي اليوم السبت قرب قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان لها، القول: إن الطائرة "تحطمت في منطقة زراعية بالقرب من قاعدة أوسان الجوية في حوالي الساعة 9:45 صباحا" بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان: إن الطيار قفز بالمظلة بأمان وتم نقله إلى أقرب مؤسسة طبية.. مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المدنيين.

وذكر الجيش الأمريكي في بيانه أن الطيار كان يشارك في رحلة تدريب روتينية، وأن تحقيقا فتح في الحادث.

ويذكر أن قاعدة أوسان هي أقرب قاعدة جوية أمريكية من كوريا الشمالية، وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حدودها.

روابط ذات صلة

لافروف: يستحيل هجوم مسيرتين على الكرملين دون علم واشنطن

الدفاع الروسية تحذر واشنطن من انتهاك مذكرة عدم الاشتباك في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للأسبوع الـ 18 على التوالي.. الاراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد "نتنياهو"

بعد اعترافه بجرائمه الارهابية.. القصاص من 'اسيود' بحكم الافساد في الارض

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية "إف-16" في كوريا الجنوبية

أمام منزل الشهيد خضر عدنان.. وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

فاغنر الروسیة تعتزم تسليم مواقعها في باخموت لقوات الزعيمِ الشيشاني

العراق.. مقتل 3 من عناصر "داعش" فی عملية نوعية للحشد الشعبي قرب نينوى